Кучма запевняє, що політикою наївся

Колишній Президент України Леонід КУЧМА написав книжку - "Після Майдану".

Як повідомляє “5 канал”, у своїй новій книжці Л.КУЧМА презентував свій погляд на останні політичні події в Україні.

Нотатки колишнього глави держави, записані після відставки, мають вийти накладом в двадцять тисяч примірників у російському видавництві. Перша книжка Л.КУЧМИ "Україна - не Росія" мала великий попит, твердять видавці. Тож прогнозують ажіотаж і довкола нового твору. Сам автор запевняє, що “політикою наївся” і російськомовна "Після майдану" - його останній твір.

"Вона в мене закінчується 2006 роком. 2007 - взагалі відсутній. Навіть я не передбачав, що події так швидко почнуть розвиватися за тим сценарієм, за яким вони сьогодні розвиваються. Шкода”, - зазначив Л.КУЧМА.