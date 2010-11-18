Команда Черновецького навмисно банкрутувала комунальні кладовища?

Команда мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО навмисно банкрутувала комунальні кладовища, заявив в ефірі ток-шоу «Київський форум» на телеканалі КДРТРК депутат Київради Олексій ДАВИДЕНКО.

За його інформацією, до таких висновків дійшла профільна комісія Київради.

«В останні роки правління ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його команди і Дениса БАССА зокрема, замовлення на товари ритуальної сфери відходили до приватних компаній», - заявив депутат.

Факти зумисного банкрутства підтвердив син покійного керівника Совського кладовища, колишній працівник галузі Руслан БОЛГОВ: «Після приходу ЧЕРНОВЕЦЬКОГО почалося конкретне обанкручування системи для того, щоб розвалити службу».

Крім того, за словами Р.БОЛГОВА, на всіх міських кладовищах були поставлені так звані «смотрящіє», які стали неформальними керівниками підприємств. «Якщо людина хоче заробити, то які проблеми – нехай заробляє, тільки за будь-яку роботу повинна занести 60-80% цьому смотрящєму», - наголосив він.

Думку про підготовку комунальних кладовищ до приватизації поділяє і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин МАТВІЄНКО. «Київська міська державна адміністрація в особі конкретних названих чиновників знищувала підприємства, користуючись своїми адміністративними можливостями… Дуже схоже на те, що далі ця команда готувала приватизацію кладовищ… Але це не приватизація. Це за допомогою владних важелів привласнення нашого комунального майна…», - сказав він.