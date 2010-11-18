З Донбас-Арени стартує українсько-польський автопробіг

Українці й поляки організовують автопробіг на підтримку Євро-2012 - «Євро-2012 - буде!». Про це сьогодні повідомили організатори акції на прес-конференції в УНІАН.

Автопробіг стартує в Донецьку 23 листопада з відвідування стадіону «Донбас-Арена». Далі 10 автомобілістів з України і Польщі за 9 днів відвідають Харків, Львів, Вроцлав, Познань, Гданськ, Варшаву, і повернуться до Києва. На шляху до Польщі автомобілісти заїдуть в «Парк Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район Київської області), де відтворюється стародавній Київ (Дитинець) X-ХІІІ ст. Марафон завершиться 1 грудня, в Міжнародний день боротьби зі СНІДом, у Києві.

«На тлі автопробігу ми хочемо внести до Європи культуру й історію наших країн. Мета акції – показати, що український і польський народи єдині. Ми хочемо залучити до участі в акції всіх фанатів футболу і автоаматорів. Сподіваємося налагодити добрі зв`язки між поляками й українцями», - наголосив один з організаторів автопробігу, президент представництва «Міжнародної ліги захисту людської гідності і безпеки» в Україні Олександр АМЕЛЬЧАКОВ.

Українські учасники акції планують супроводжувати свою появу в містах інформаційними носіями, на яких демонструватимуться історичні пам`ятки й культурне надбання двох країн.

На думку президента благодійного фонду «Слов`янський фонд», автора проекту «Парк Київська Русь» Володимира ЯНЧЕНКА, автопробіг сприяє зміцненню іміджу нашої держави в Європі.

«Коли проходить захід, пов`язаний з іміджем України, пам`ять засновників нашої держави відзначається особливою дією. Тому однією із зупинок автопробігу стане Київський Дитинець», - пояснив В.ЯНЧЕНКО.

При цьому він наголосив, що для українців підтримка дружби із сусідніми державами – це традиція.

«Для України важливе підняття іміджу як країни з багатою культурною спадщиною. Ми зберігаємо традиції, які заповідав Ярослав Мудрий і Володимир Мономах, - бути в мирі з близькими партнерами. Наше завдання – вкотре нагадати всій Європі про те, що наша країна – також європейська держава, і Європа має пишатися нашою культурою, як одним із струмочків річки загальнолюдської культурної спадщини. Ми діти великих предків, які заповідали нам бути такими ж великими», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що підняття іміджу України дасть позитивне сприйняття нашої країни у світі, і як результат - поштовх до розвитку в`їзного туризму.

«Своїм проектом ми можемо показати, що ми країна, у нас є власна історія, гідність, і ми можемо бути впевнені, що те, що ми робимо, приносить користь нашій країні. Ми патріоти», - наголосив глава оргкомітету автопробігу «Євро-2012 – буде!» Денис ПАНЧЕНКО.

Поет Володимир МИХАЙЛОВ, взявши слово, процитував слова Віталія КОРОТИЧА «Спорт робить нас відвертішими. де все гідно, і жодний обманщик не сходить на п`єдестал».

У свою чергу, співголова комітету - керівник молодіжного відділу Дмитро ЖИВИЛО відзначив, що метою автопробігу також є прагнення об`єднати молодь в боротьбі проти алкоголізму і наркоманії.

«Автопробіг буде за здоровий спосіб життя. Всі учасники на цей час кинуть палити. Ми на своєму прикладі покажемо, що для спорту немає меж. Можна поїхати з нами до Польщі, або до інших країн Європи. Ми прагнутимемо залучити до участі в акції якомога більше молоді. І пропагувати здоровий спосіб життя», - сказав він.

Крім того, як повідомив Д.ПАНЧЕНКО, у всіх містах, учасники автопробігу проведуть флеш-моб «Наскільки ти любиш Україну?», спрямований на чиновників і представників влади, до яких звертатимуться з пропозицією надати допомогу автопробігу.

Як пояснили організатори, автопробіг планується провести в два етапи. Нинішній автопробіг – це пілотний проект. Другий етап відбудеться на початку червня 2011 року, а завершиться в середині жовтня 2011 року, і, за словами оргкомітету, претендуватиме на звання найтривалішого автопробігу в історії України. Участь в другому автопробігу візьмуть відомі діячі культури і мистецтва з України й Польщі.

Також організатори автопробігу звернулися із закликом до партнерства до всіх, кому не байдуже позиціонування України в Європі.