Внутрішнім військам знадобиться досвід французької жандармерії

Командувач Внутрішніх військ МВС України Сергій ЯРОВИЙ та аташе з правоохоронних питань Посольства Франції, дивізійний комісар Мішель ЖЕРБЕР під зустрічі у Києві домовилися про практичний обмін досвідом у наступному році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, у рамках плану двостороннього співробітництва на наступний рік було обговорено перспективу створення робочої групи за участю фахівців Внутрішніх військ для впровадження у їхню діяльність практичних навичок з досвіду дій національної жандармерії Франції.

Крім того, під час зустрічі досягнуто домовленості щодо створення системи навчання офіцерів Внутрішніх військ у навчальних закладах національної жандармерії у Франції, та французьких жандармів в Академії Внутрішніх військ МВС України.

Особливу увагу обидві сторони приділили перспективі вступу Внутрішніх військ МВС України в Асоціацію сил поліції та жандармерії країн Європи та Середземного моря у статусі військової установи за сприянням Французької Республіки.

Водночас на зустрічі було відзначено, що "сьогодні необхідно продовжувати взаємодію з французькими експертами по наданню допомоги у підготовці військовослужбовців Внутрішніх військ до Євро-2012 та закінченню роботи по створенню Міжнародного центру підготовки сил підтримання громадської безпеки в учбовому центрі Внутрішніх військ МВС України".