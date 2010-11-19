Начальник Генштабу: контрактна армія – ще не професійна

У Генеральному штабі Збройних Сил України вважають за доцільне завершити перехід ЗСУ до комплектування військовослужбовцями служби за контрактом не раніше 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки зробили експерти Генерального штабу ЗСУ.

«З урахуванням фінансово-економічних можливостей держави та реалій сьогодення перехід Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями служби за контрактом доцільно завершити до 2025 року в три етапи: 2011-2015 рр., 2016-2020 рр. та 2021-2025 роки», - йдеться у висновках Генштабу.

Водночас, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО щодо професіоналізації армії наголосив: «Моє гасло: контрактна армія – це ще не професійна армія. Професійна армія – це професіонали».

Г.ПЕДЧЕНКО поінформував, що на сьогодні кількість військовослужбовців-контрактників складає 52% від штатної чисельності. Водночас, начальник Генштабу заявив про плани військового відомства впродовж п’яти років вивести цей показник до 70%.

«Щодо взагалі підходу, то я вважав би, що треба подивитися і в подальшому строкову службу залишити як патріотичне виховання нашої молоді, підготовки нашої молоді до захисту своєї держави», - переконаний начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.

Як також повідомили у військовому відомстві, спочатку 2010 року на військову службу за контрактом прийнято близько 6 тис. осіб.