На підпільному заводі бензин розбавляли відходами

У Донецькій області виявлено підпільний завод, на якому бензин розбавляли відходами коксохімічного виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.

Одне з підприємств області купувало у коксохімічних заводів кам`яновугільний бензол, який потім на кустарно виготовленому устаткуванні перероблявся в паливну фракцію – ароматизований компонент моторного палива. Надалі одержана продукція продавалася за готівку суб`єктам господарювання, які розбавляли цим хімікатом бензин, що продається споживачам.

За даними експертизи, моторне паливо, одержане у такий спосіб, не відповідає українським стандартам, містить шкідливі домішки, завдає шкоди двигуну автомобіля і навколишньому середовищу.

Виготовлення паливних компонентів не відображалося в обліку підприємства, що спричинило несплату податків у особливо великих розмірах. Офіційно продукція поставлялася кільком фірмам з ознаками фіктивності.

На підприємстві було вилучено п`ять печаток, а також паливно-змащувальні матеріали, зокрема, 134 кубометрів бензолу і 15 кубометрів дизельного пального. Також для компенсації завданої державі шкоди було вилучено кошти на суму 266 тис. грн., і ще 390 тис. грн. арештовано на рахунках.

Директора підприємства затримано, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).