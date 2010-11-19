Кабмін виділив «Украгролізингу» 100 млн. грн.

Кабінет Міністрів України виділив НАК «Украгролізинг» 100 млн. грн. із Стабілізаційного фонду.

Відповідну постанову КМУ (від 1 листопада 2010 р. №1055 «Про використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу») розміщено на урядом порталі.

Згідно з постановою, кошти “Украгролізингу” виділяють на безповоротній основі за рахунок надходжень у Стабфонд від цільового розміщення державних цінних паперів.

Виділені кошти повинні бути спрямовані на придбання вітчизняної техніки й устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу, затверджені постановою КМУ від 10 грудня 2003 р. №1904.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році на операції НАК “Украгролізинг» передбачалося виділення понад 353 млн. грн. “Ми працюватимемо з коштами двох бюджетних програм. Перша – «Заходи з операцій фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки», яка становить 55,7 млн. грн. Друга – «Збільшення статутного фонду НАК «Украгролізинг», це ще 298 млн. грн. Наповнюються ці програми із загального (200 млн. грн..) і спеціального (55,7 млн. грн. і 98 млн. грн.) фондів”, - повідомив у липні цього року голова правління “Украгролізингу” Микола ШПАК.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки й устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.