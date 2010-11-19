Міноборони подало Януковичу план співпраці з НАТО

Міністерство оборони України передало на розгляд Президенту України проект плану військового співробітництва з НАТО на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО.

Він заявив, що Міноборони і Генштаб практично відпрацювали всі заходи співробітництва з НАТО, які були заплановані на поточний рік. «Ми сьогодні вже провели узгодження планування на 2011 рік і подали Президенту наш проект плану військового співробітництва з НАТО», - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

Він уточнив, що Міноборони і Генштаб у рамках співробітництва з НАТО впродовж 2011 року визначили більше 20 спільних заходів. «Ми будемо підтримувати і розвивати співробітництво з НАТО», - наголосив начальник Генштабу ЗСУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому Російська Федерація масштабніше й активніше співпрацює з НАТО, Г.ПЕДЧЕНКО зауважив, що «там є більше економічне підгрунтя».