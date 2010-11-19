Суд заборонив перешкоджати продажеві Укртелекому

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 8 листопада заборонив вчиняти будь-які дії по перешкоджанню у проведенні приватизаційного конкурсу з продажу держпакету акцій "Укртелекому", передає кореспондент УНІАН.

Дана ухвала винесена за позовом компанії Ivinvest (Республіка Маршалові острови) до Фонду державного майна України (ФДМУ) про зобов’язання в строк, встановлений відповідно до законодавства забезпечити продаж пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Згідно до винесеної ухвали, суд заборонив будь-яким особам вчиняти перешкоди ФДМУ, іншим уповноваженим державним органам при проведенні конкурсу, заборонив самому Фонду держмайна вчиняти дії, направлені на припинення цього конкурсу, а також заборонив Антимонопольному комітету перешкоджати його проведенню. Своєю ухвалою суд також заборонив представникам видавництва Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію та газети «Відомості приватизації» вчиняти дії, що «унеможливлять проведення публікації повідомлень пов’язаних з проведенням конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Всього у даній ухвалі міститься кілька десятків заборон різним державним органам та посадовим особам на вчинення можливих дій з припинення конкурсу з продажу «Укртелекому».

Дана ухвала набирає чинності з дати її прийняття – 8 листопада 2010 року