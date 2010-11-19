Армія стане меншою на кожного п'ятого

До 2015 року кількісний склад Збройних Сил України буде скорочено на 40 тисяч осіб - з 200 до 160 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО вчора на прес-конференції у Києві.

Він уточнив, що про це йдеться у Концепції подальшого реформування ЗСУ на 2011-2015 роки.

Начальник Генштабу також сказав, що із 40 тисяч скорочених 20 тисяч будуть військовослужбовцями, а ще 20 тисяч осіб – цивільними співробітниками.

Г.ПЕДЧЕНКО також наголосив, що зазначена оптимізація відбуватиметься за рахунок скорочення кількості управлінського апарату Генерального штабу, видів ЗСУ, армійських корпусів, а також ліквідації непотрібних ЗСУ частин та установ переважно тилового функціонального призначення.

Начальник Генштабу також окремо акцентував увагу на тому, що буде повністю розформовано один армійський корпус.

“Ми дуже суттєво скоротимо управлінський апарат. І починаю я з Генерального штабу. Як я розцінюю, сьогодні він є обтяжливим. 20% ми будемо скорочувати”, - заявив Г.ПЕДЧЕНКО.