На заводі «Авіакон» знайшли 250-кілограмову авіабомбу

У Сумській області під час проведення земляних робіт на території Конотопського авіаційного ремонтного заводу «Авіакон» знайдена 250-кілограмова авіабомба часів війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

За інформацією фахівців, ця фугасна авіабомба (ФАБ-250 німецького виробництва) приховувала значну небезпеку для населення.

Зараз місцезнаходження бомби захищене і охороняється працівниками міліції. Подана заявка на знешкодження.