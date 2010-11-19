На заводі «Авіакон» знайшли 250-кілограмову авіабомбу
09:59, 19 листопада 2010Суспільство
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Становила значну небезпеку
У Сумській області під час проведення земляних робіт на території Конотопського авіаційного ремонтного заводу «Авіакон» знайдена 250-кілограмова авіабомба часів війни.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
За інформацією фахівців, ця фугасна авіабомба (ФАБ-250 німецького виробництва) приховувала значну небезпеку для населення.
Зараз місцезнаходження бомби захищене і охороняється працівниками міліції. Подана заявка на знешкодження.
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