Янукович бере здоров'я під особистий контроль

Сьогодні Президент України підписав доручення щодо реформування системи охорони здоров`я, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян.

Про це повідомила на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

За її словами, у дорученні стоять конкретні завдання, які треба вирішувати для того, щоб реформа системи охорони здоров’я, що вже фактично розпочалася, набувала практичні, цілком конкретні рамки, і чіткі терміни виконання цих відповідальних завдань.

Глава держави доручив до 10 грудня 2010 року доопрацювати та подати Президентові України законопроект «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я».

«Цей законопроект повинен закладати основи необхідності розділення всіх медичних послуг і медичних закладів на три рівні, нові принципи організації медичної допомоги по госпітальних округах, закладати нові принципи фінансування закладів медичного характеру, які підвищать зацікавленість лікарів надавати гарну послугу, підвищать доступність медичної послуги і закладуть основи того, як перевіряти якість цієї послуги”, – зазначила Ірина Акімова.

Перший заступник глави АП наголосила, що доручення встановлює конкретні терміни із проведення інвентаризації стану медичних закладів.

Окремим пунктом доручення є підготовка планів зі створення госпітальних округів.

Ірина Акімова також звернула увагу, що тема фінансування медицини уже закладена в новому Бюджетному кодексі України – змінюються принципи фінансування. “Реформа системи охорони здоров’я означає, що медичний заклад стане більш самостійною організацією”, – наголосила вона.

Ще одним пунктом у дорученні Глави держави є зміни в системі медичної освіти, тобто в програми медичних вишів будуть внесені зміни. За словами Акімової, пропозиції стосовно цих змін мають бути внесені до кінця року.

Крім того, необхідно врахувати в освітніх програмах підготовку фахівців із керування сферою медицини.

“Ще один акцент в дорученні, який робиться в реформі медичної освіти – врахування міжнародного досвіду... Ми повинні вводити в систему наших освітніх програм міжнародні медичні стандарти”, – підкреслила Акімова.

Друга частина президентського доручення стосується Національного проекту щодо перинатальної медицини. Так, Віктор Янукович доручив до кінця поточного року повністю провести інвентаризацію матеріально-технічного забезпечення перинатальних центрів по всій території України; забезпечити внесення змін в державну програму “Репродуктивне здоров’я нації”.

Ірина Акімова підкреслила, що реформа сфери охорони здоров’я буде відбуватися поетапно. В ній конкретно прописані всі строки і дати, коли потрібно завершити заплановані раніше роботи із обладнання, ремонту тих чи інших медичних приміщень.

Президент також доручив у рамках Комітету з економічних реформ вести постійний моніторинг процесу впровадження реформи охорони здоров`я та Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства», повідомила перший заступник глави АП.

“Це значить, що реформа сфери охорони здоров’я та реалізація цього національного проекту перебуває щоденно, щотижнево і щомісяця на особистому контролі глави держави”, – підкреслила Акімова.