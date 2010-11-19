Чому Янукович повинен ветувати Податковий кодекс?

Національний форум профспілок України планує звернутись до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом ветувати прийнятий вчора Верховною Радою Податковий кодекс.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО.

За його інформацією, підприємці також очікують від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА виконання даної ним вчора після прийняття Податкового кодексу обіцянки, що перед його підписанням він проведе консультації з представниками підприємців щодо внесення необхідних змін до вже прийнятого кодексу.

За словами секретаря Координаційної ради працівників ринків України Володимира МАРТИНЕНКА, у разі, якщо Президент та голова Верховної Ради не дослухаються до підприємців, вони планують ініціювати проведення референдуму щодо недовіри Президенту та ВР.

Згідно з оприлюдненою на прес-конференції інформацією, внаслідок прийняття Податкового кодексу податкове навантаження на підприємців збільшиться у 3-5 разів. Вже впродовж першого півріччя після вступу Податкового кодексу в дію від 200 тис. до 1 млн. підприємств дрібного і середнього бізнесу та приватних підприємств втратять від 15 до 45% прибутків, а 500-700 тис. з них взагалі збанкрутують і припинять свою діяльність. Приховане безробіття, яке і без того становить в Україні 8-10%, зросте приблизно до 30-40%, значно збільшиться відтік робочої сили за кордон.

Також через прийняття нинішньої редакції Податкового кодексу доходи місцевих бюджетів, які не компенсуються міжбюджетними трансфертами, можуть зменшитися на 2,26 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.