Литвин: у нас живуть погано і недовго
19:15, 19 листопада 2010Суспільство
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Спікер про підвищення пенсійного віку
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що пенсійний вік в Україні не буде збільшено.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».
«На цьому потрібно поставити крапку з огляду на те, що у нас низький рівень життя і дуже короткий період його тривалості», - заявив В.ЛИТВИН.
На його думку, потрібно подивитися на інші можливості розв’язання проблеми наповнення Пенсійного фонду, альтернативні підвищенню пенсійного віку.
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