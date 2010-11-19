Литвин: у нас живуть погано і недовго

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що пенсійний вік в Україні не буде збільшено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«На цьому потрібно поставити крапку з огляду на те, що у нас низький рівень життя і дуже короткий період його тривалості», - заявив В.ЛИТВИН.

На його думку, потрібно подивитися на інші можливості розв’язання проблеми наповнення Пенсійного фонду, альтернативні підвищенню пенсійного віку.