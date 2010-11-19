Шахрайка провела "грошову реформу" серед пенсіонерів

У Козелецькому районі Чернігівської області жінка обікрала пенсіонерів, розповівши про грошову реформу.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, у Козелецькому районі зафіксовано два аналогічні випадки.

До 81-річного місцевого жителя завітала жінка віком 35-40 років. Вона представилася контролером банку з Чернігова та сказала, що в державі готується грошова реформа і скоро будуть міняти гроші. А оскільки дідусь доволі похилого віку, то банк, піклуючись про таких літніх людей, відрядив своїх працівників допомогти їм без проблем перейти на нові грошові купюри. Для цього лише треба переписати номери старих банкнот, а завтра вже привезуть нові гроші. Дідусь віддав невідомій свої заощадження – 2 тис. грн. Жінка переписала номери, а гроші заклеїла в конверт та віддала господарю, сказавши що завтра вона приїде і привезе нові гроші. Коли ж дідусь вирішив перевірити вміст конверта, то звідти висипалися лише чисті папірці.

Схожа ситуація сталася із 79-річною бабусею із села Пушкарі, Скрипчинської сільської ради Козелецького району. Невідома жінка теж представилася працівником банку, щось розповідала про грошову реформу та пропонувала переписати номери банкнот, а потім привезти нові гроші. В результаті спілкування із незнайомкою зі схованки господині зникло 16 тис. грн.

Наразі чернігівська міліція розшукує зловмисників. У черговий раз правоохоронці звернулися до громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям, інформацію щодо будь-яких соціальних виплат та гуманітарних допомог перевіряти у соціальних працівників чи опікунів.