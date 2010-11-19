Власник автобуса, що зіткнувся з потягом, одержав 6 років

На Тернопільщині до 6-ти років позбавлення волі засуджено власника автобуса, який минулого року зіткнувся із дизель-поїздом на залізничному переїзді.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, відповідне покарання призначив Тернопільський міськрайонний суд, визнавши винним 42-річного підприємця-власника автобуса у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, які спричинили загибель людей).

Також суд позбавив підприємця права займатись підприємницькою діяльністю, пов’язаною з наданням послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування строком на 2 роки. Окрім цього, підприємця зобов’язано сплатити 315 тис. грн. моральної шкоди рідним загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2009 року на залізничному переїзді у с. Прошова водій автобуса «Тернопіль-Скоморохи» виїхав на колію перед самісіньким потягом «Тернопіль-Іване-Пусте». Внаслідок зіткнення загинули 4 осіб, в тому числі і водій автобуса. Також загинув пасажир потяга, у якого після побаченого не витримало серце.