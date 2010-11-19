Янукович вимагає врегулювати ситуацію на ДП “Солотвинський солерудник”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає врегулювати ситуацію, що склалася довкола державного підприємства “Солотвинський солерудник” у Закарпатській області.

Про це йдеться у доручення Президента України від 19 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою врегулювання ситуації, що склалася на державному підприємстві «Солотвинський солерудник», збереження алергологічних лікарень, що функціонують у підземних виробках соляних шахт цього підприємства, та недопущення виникнення техногенної катастрофи у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області, Президент доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 1 січня 2011 року вирішити питання подальшої діяльності ДП «Солотвинський солерудник», передбачивши збереження Української та Закарпатської обласної алергологічних лікарень, зокрема можливість використання гірничих виробок для лікування хворих на бронхіальну астму.

Також главі уряду поставлено завдання забезпечити фінансування ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства «Солотвинський солерудник» та, у разі необхідності, опрацювати питання збільшення державного фінансування відповідних заходів у 2010 році.

Окрім цього, під час підготовки Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Президент вимагає передбачити належне фінансування заходів із стабілізації ситуації на ДП «Солотвинський солерудник».