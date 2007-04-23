УНІАН та “5 канал” призупиняють прямі трансляції

Інформаційне агентство УНІАН та “5 канал” заявляють про призупинення спільного проекту “Прес-конференції у прямому ефірі”.

Таке рішення агентство і телеканал прийняли у зв’язку з тим, що під час загострення політичної ситуації у країні деякі політики намагаються використовувати прямий телевізійний ефір для політичних маніпуляцій, взаємних образ та некоректних оцінок діяльності політичних опонентів.

Як журналісти ми несемо відповідальність перед глядачами і читачами за інформацію, яка озвучується під час прямого ефіру, і не згодні з тим, аби політики використовували прес-конференції, де відбувається живе спілкування журналістів та гостей, для відвертих провокацій, маніпуляцій та зведення особистих рахунків з політичними опонентами.

Звертаємося до політиків з проханням поважати роботу журналістів, не перешкоджати нам у здійсненні професійної діяльності та не плутати наше з вами спілкування з політичними дебатами і мітингами, а також демонструвати більш глибоку відповідальність та високу політичну культуру.

Наш спільний проект тимчасово призупиняється для того, щоб спонукати політиків осмислити власну відповідальність за свої дії та вчинки. Усвідомлюючи значний вплив ЗМІ на формування громадської думки, ми заявляємо, що агентство і телеканал і надалі докладатимуть усіх зусиль для об’єктивного висвітлення політичного життя в країні та подаватимуть всі точки зору.