Начальник Генштабу схвалив роботу іноземних радників

Міністерство оборони України розраховує на ефективну роботу з іноземними радниками при військовому відомстві та Генеральному штабі Збройних Сил України для забезпечення реформування армії.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це йшлося сьогодні на першій зустрічі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Григорія ПЕДЧЕНКО з іноземними радниками за участі голови Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчіна КОЖІЄЛА.

"Керівництво Генерального штабу Збройних Сил України докладає всіх зусиль для оперативного вирішення питань, пов’язаних з організацією роботи іноземних радників та налагодженню тісної взаємодії органів військового управління з метою ефективного використання міжнародної допомоги", - сказав Г. ПЕДЧЕНКО.

Генерал-полковник подякував іноземним військовим за всебічну підтримку Збройних Сил України та надання дорадчої та методичної допомоги у питаннях удосконалення системи управління персоналом, військової освіти та оборонного огляду.

Г.ПЕДЧЕНКО поінформував іноземних радників щодо поточного стану реформування Збройних Сил України, основними завданнями, над якими працює Генеральний штаб Збройних Сил України. Зокрема, про завершення роботи над Стратегічним оборонним бюлетенем на період до 2025 року, Державною програмою реформування Збройних Сил України на 2011-2015 роки, Концепцією подальшого реформування Збройних Сил України на 2011 – 2015 роки. За його словами, планується, що ці документи незабаром будуть підписані та наберуть чинності. Крім того, є безліч питань щодо принципів комплектування військ і сил особовим складом.

"Робота іноземних радників та експертів при Генеральному штабі Збройних Сил України є корисною з огляду на можливість використання вашого досвіду з актуальних на сьогоднішньому етапі питань оборонного планування, зокрема, щодо переходу збройних сил на комплектування на контрактній основі, створення професійного сержантського корпусу, підготовки військового персоналу до участі у миротворчих операціях", – зазначив Г. ПЕДЧЕНКО.

В ході зустрічі сторони також спланували роботу з першочергових напрямів роботи, визначили їх координаторів від структурних підрозділів Генерального штабу та іноземних радників. Загальним координатором було визначено заступника начальника Генерального штабу ЗС України Ігоря КАБАНЕНКА.