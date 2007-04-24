Кільчицьку обурили верблюд в чалмі і крокодил Гоша в акваріумі

Власті Києва вимагатимуть дотримання гуманних умов утримання тварин, яких підприємці використовують для залучення клієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, від різних громадських організацій надходить інформація про негуманне ставлення до тварин, зокрема, до мавп, з якими фотографуються, до змій, яким виривають зуб, щоб вони не могли ужалити тощо.

І.КІЛЬЧИЦЬКА розповіла, що особисто бачила біля ресторану «Караван» на Подолі величезного верблюда, який в сильний дощ і холод лежав на асфальті прямо край дороги. «На нього наділи чалму якусь…», - розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА. Вона також повідомила, що в іншому ресторані на Подолі, як їй розповіли, живе крокодил Гоша в акваріумі, «який в три рази менше самого Гоши, і хвіст цього Гоши із задніми лапами постійно перебуває у вертикальному положенні».

Що стосується верблюда, то, за інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, створена спеціальна комісія, яка вже встановила, що одна заповзятлива жінка купила цього верблюда і здає його в оренду за 250 доларів на день.

За словами заступника голови КМДА, міська комісія збирається перевірити, зокрема, заклади громадського харчування, магазини та інші заклади, де завели тварин, з тим, щоб вивчити умови їхнього утримання. У разі, якщо буде встановлено, що тварина утримується в негуманних умовах, міські власті застосовуватимуть заходи впливу до керівництва таких закладів.

«Ми знайдемо механізм, включаючи санітарні норми, щоб створити проблеми цим закладам. І повірте, що фактично мета наша – гуманна, але формально ми знайдемо 25 причин, щоб закрити будь-який заклад. І я це заявляю відкрито», - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.