Ліквідовано підпільний горілчаний цех

У Феодосії (АР Крим) за матеріалами співробітників податкової міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 КК України щодо місцевої мешканки, яка за місцем свого проживання реалізовувала фальсифіковані алкогольні напої. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК.

Згідно з повідомленню, у продавщиці горілчаного фальсифікату знайдено і вилучено 530 літрів спирту у пластикових ємностях, 5 тисяч темно-зелених пробок, 4 тисячі 200 пляшок горілки, 600 літрів купажу, 6 тисяч горілчаних етикеток, 5 тисяч контретикеток та інші товарно-матеріальні цінності на загальну суму близько 300 тисяч гривень.

Проведеною експертизою встановлено, що горілка, виготовлена "підпільницею", є загрозою для життя і здоров`я людини.

На даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення повного коло причетних до діяльності даного "підпільного" цеху осіб. Ведеться слідство.