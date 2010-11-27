Золото на світових біржах втратило в ціні

Золото знизилося у ціні на світових біржах дорогоцінних металів на фоні перспектив зміцнення долара до євро і намірів Китаю вжити нових заходів із заборони інфляції в країні.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКІДАН.

За його інформацією, грудневий ф`ючерс на золото подешевшав до 1373,0 доларів за тройську унцію. Рекорд ціни на золото було встановлено на торгах 9 листопада 2010 року - 1420 долара за унцію. З початку 2010 року золото подорожчало на 29%.

Як відзначив В.СКІДАН, незначне зміцнення долара чинило тиск на вартість золота, тоді як знову з’явилися побоювання щодо поширення проблем суверенного боргу. Ірландія у понеділок офіційно попросила про допомогу у Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду після того, як зіткнулася з труднощами з погашенням величезних зобов`язань щодо державному боргу. Інвестори побоюються, що боргові проблеми поширяться на інші країни - члени єврозони, поставивши під загрозу єдину європейську валюту.

На думку експерта, деноміновані у долари ціни на золото стають дорожчими для трейдерів, що використовують інші валюти, коли долар зміцнюється. Проте ціни на золото навряд продемонструють значне падіння, оскільки зберігаються побоювання щодо поширення проблем суверенного боргу в Європі і напруженості на Корейському півострові. «Напруженість в Кореї і проблеми єврозони надаватимуть підтримку цінам на золото, тому слід чекати, що будь-яке падіння буде незначним і нетривалим», - вважає В.СКІДАН.