Азербайджан: хочемо налагодити стабільний коридор до України

Азербайджан готовий поставляти до України до 5 млрд. куб. м скрапленого газу і близько 5 млн. тонн сирої нафти щороку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ журналістам у Ялті, куди він прибув на Чорноморський економічний форум.

«Ми хочемо налагодити стабільний і стійкий коридор поставок сирої нафти і нафтопродуктів до України. Для цього ми підготували угоду. Обсяги будуть до 5 млн. тонн сирої нафти для переробки на переробних заводах України», - сказав Н.АЛІЄВ.

«Ми вважаємо, що Азербайджан готовий поставляти близько 5 млрд. куб. м скрапленого газу щороку. Ми сьогодні наші потужності розробляти з тією умовою, щоб така кількість скрапленого газу може бути поставлена в Україну танкерним способом», - сказав азербайджанський міністр.

За його словами, готується міжурядова угода про поставки скрапленого газу.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня п.р. Президенти України і Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ та Ільхам АЛІЄВ домовилися про початок роботи над стратегічним договором, який передбачає значне збільшення поставок азербайджанських енергоносіїв до України.

Як відзначав В.ЯНУКОВИЧ, збільшення поставок азербайджанських енергоносіїв до України, зокрема, нафти, здійснюватиметься з метою наповнення нафтопроводу «Одеса-Броди» і запуску його в аверсному режимі.

У свою чергу І.АЛІЄВ заявляв, що азербайджанська сторона вже почала поступове збільшення поставок енергоносіїв до України. Він уточнив, що цього року Азербайджан вже поставив до України більш як 1 млн. тонн нафти.

«І ми розраховуємо в майбутньому нарощувати обсяги поставок, оскільки ми плануємо нарощувати видобуток азербайджанської нафти», - сказав Президент Азербайджану.

І.АЛІЄВ також заявив про перспективи поставки через Азербайджану до України нафти держав східного узбережжя Каспійського моря.