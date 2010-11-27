Заходи до Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору

27 листопада 2010 р. відбудеться вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр., повідомляє сайт Української православної церкви - Київського патріархату

Громадський комітет організовує в столиці України жалобні заходи.

О 14.30 від Арсенальної площі до Меморіалу жертв Голодомору вирушить скорботна хода. О 15.00 біля Меморіалу (вул. Івана Мазепи, 15-а) розпочнеться жалобна церемонія. Після покладання траурних композицій Предстоятелі та ієрархи Українських Церков звершать панахиду за упокій душ заморених голодом. О 16.00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання та акцію "Запали свічку".

Жалобні заходи та панахиди за упокій жертв Голодомору відбудуться також по всій Україні й закордоном.