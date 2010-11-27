Херсонавтотранс просить МВС і ГПУ втрутитися у конфліктну ситуацію

ТОВ "Херсонавтотранс" у відкритому листі просить міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЕВА і генпрокурора України Віктора ПШОНКУ втрутитися у ситуацію навколо захоплення підприємства. Копія відповідного листа підприємства за підписом гендиректора Віталія КРАМАРЕНКА є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, на підприємстві заявляють про захоплення підприємства його колишнім (з травня 2008 р. по червень 2009 р.) гендиректором, який на той час був і співзасновником ТОВ.

Згідно з документом, після продажу своєї частки у статутному фонді екс-гендиректор звільнився з керівної посади у товаристві за згодою сторін, проте після декількох змін учасників і керівників "Херсонавтотрансу", а також після інвестування АТЗТ "ДЛ-холдинг" і ТОВ "Східно-українські промислові технології" значної суми коштів у ТОВ вирішив повернути посаду шляхом судової суперечки.

За даними «Херсонавтотрансу», у квітні 2010 р. колишній гендиректор був відновлений на посаді за рішенням суду, проте одразу ж звільнений через грубе порушення трудових обов`язків (підробка документа, що заподіяла шкоду товариству). Він оскаржив це звільнення у червні т.г., проте на сьогодні судового рішення у справі, за даними «Херсонавтотрансу», немає.

Проте, як наголошується у повідомленні, 24 листопада 2010 р. відбулося захоплення будівлі № 39 по вулиці Радянській у Херсоні, яка до вересня 2009 р. була юридичною адресою «Херсонавтотрансу» і зараз належить ТОВ "Донецькі автовокзали".

Згідно з повідомленням, до будівлі підтяглися державні виконавці відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у Херсонській області, працівники прокуратури та органів внутрішніх справ, включаючи високопоставлених міліціонерів міста. При цьому загальна кількість працівників у формі, що брали участь в операції, сягала близько 50 чоловік. Будівля була оточена з усіх боків. Міліціонери почали зламувати замки. Таким чином у будівлю потрапив вищезгаданий екс-гендиректор, його помічники, державні виконавці і міліціонери, а представнику ТОВ "Донецькі автовокзали" вхід було заборонено.

Як відзначають у «Херсонавтотрансі», не відомо, у якому стані перебувають документи, товарно-матеріальні цінності підприємства, що знаходяться у будівлі. При цьому, згідно з відкритим листом, екс-гендиректор, використовуючи підроблену печатку ТОВ "Херсонавтотранс" (печатка з таким відбитком була знищена органами внутрішніх справ 21.07.2009 р.), призначив нових керівників автовокзалів, які почали проводити інкасацію, збирати кошти з перевізників. Як підкреслюють на підприємстві, міліція не бажає чути про порушення права власності (автовокзали належать ТОВ "Донецькі автовокзали").

За даними «Херсонавтотрансу», працівники підприємства на сьогодні не допускаються не лише у будівлю на вул. Радянська, але й на автовокзали Херсона і Каховки.

«Враховуючи вищевикладене, просимо втрутитися в дану ситуацію, зупинити беззаконня стосовно ТОВ "Херсонавтотранс" і ТОВ "Донецькі автовокзали», - наголошується у відкритому листі до МВС і ГПУ.

За даними ТОВ "Херсонавтотранс", на сьогодні його власниками є АТЗТ "ДЛ-холдинг", ТОВ "Східно-українські промислові технології", генеральним директором - Віталій КРАМАРЕНКО. Вищенаведені дані підтверджуються протоколами загальних зборів, статутом ТОВ "Херсонавтотранс", довідкою з ЄДРПОУ, витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Довідка УНІАН. ТОВ "Херсонавтотранс" є підприємством, що надає автостанційні послуги, володіє мережею автостанцій та автовокзалів на території Херсонської області.

ТОВ "Херсонавтотранс" зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 107. За вказаною адресою знаходяться усі органи товариства.