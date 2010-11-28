У Луганську відключили від тепла 24 багатоквартирні будинки

У Луганську за борги від теплопостачання відключено 24 житлові багатоквартирні будинки, сумарний борг яких перед підприємством «Теплокомуненерго» становить 10 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, з 26 листопада в місті розпочалася спільна акція ЛМКП «Теплокомуненерго» і ТОВ «Луганськвода» з боротьби із злісними неплатниками.

«У нас немає іншого виходу. У цих будинків колосальний борг, через що ми не можемо розрахуватися зі своїми боргами за газ, воду і електрику, які споживаються нашим підприємством для постачання теплоносія до житлового фонду і соціальної сфери міста», - заявив директор «Теплокомуненерго» Олексій РУСАКОВ.

«Постачання теплоносія у відключені будинки почнеться тільки після того, як буде повністю погашено борг жителів перед нашим підприємством або якщо буде укладено договір реструктуризації боргу з первинним внеском», - підкреслив О.РУСАКОВ.

У свою чергу ТОВ «Луганськвода» у черговий раз розпочала проводити рейди з відключення боржників від водопостачання і водовідведення за допомогою системи «Спрут». На цей раз відключають квартири, жителі яких мають борг і за воду, і за тепло. Тепер після відключення водовідведення злісний неплатник зможе одержати дану послугу тільки після 100% оплати заборгованості за обидві послуги.