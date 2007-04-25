Європарламент висловився за посилення сексуальної освіти у школах

Європарламент на своєму засіданні 24 квітня схвалив доповідь депутата Георга АНДРЕЄВА (група ліберальних партій, Латвія), якою закликав Єврокомісію і країни-члени ЄС до посилення боротьби з ВІЛ/СНІДом у Європейському Союзі та у сусідніх країнах, зокрема, у Росії та Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, на підтримку документу висловилася більшість депутатів (голосування проводилося підняттям рук).

Європарламент, зокрема, закликав країни-члени надати Єврокомісії мандат на обмежені у терміні переговори з компаніями фармацевтичної промисловості щодо зниження вартості медикаментів для ВІЛ-інфікованих.

Крім того, Європарламент висловив думку про те, що дослідження у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом є неефективними, а незначні зміни, що вносяться до дорогих медикаментів, на думку депутатів, не повинні служити достатньою підставою для продовження ліцензії. У зв’язку з цим депутати наголосили на необхідності посилення дослідницької роботи в галузі пошуку бактерицидних речовин, а також створення жіночих презервативів, які б допомогли жінкам захищати самих себе і чоловіків від можливої передачі вірусу без згоди своїх партнерів.

З урахуванням останнього соціологічного дослідження у ЄС, в рамках якого було виявлено, що 45% європейців переконані у можливості заразитися ВІЛ-інфекцією через вжиття напоїв з одного стакану з ВІЛ-інфікованим, депутати закликали до посилення роз’яснювальної роботи та проведення широких інформаційних кампаній, як щодо розповсюдження ВІЛ-інфекції, так і щодо захисту від неї. У зв’язку з цим депутати висловилися за широке розповсюдження презервативів, безкоштовних голок і шприців для ін’єкційних наркоманів, посилення сексуальної освіти у школах.

У доповіді також зазначається, що оскільки протягом останніх років захворювання на ВІЛ/СНІД у ЄС найшвидше поширюється серед мігрантів, то необхідно, з одного боку, посилити інформаційну роботу серед цієї частини населення, а з іншого – звернути увагу і на ситуацію у сусідніх з ЄС країнах, зокрема, у країнах Східної Європи та Центральної Азії, де лише у 2006 році було зареєстровано 270 тисяч нових ВІЛ-інфікованих, з них 90% - у Росії та Україні.

Депутати закликали використовувати більше фінансових ресурсів у рамках різноманітних програм та фондів, призначених для сусідніх країн і, зокрема, у рамках Європейської політики сусідства та програми TACIS, на боротьбу з розповсюдженням захворювання та на проведення інформаційних кампаній.

Довідка УНІАН. Станом на кінець 2006 року у ЄС було зафіксовано близько 726 тисяч ВІЛ-інфікованих, з них 26 тисяч захворіли протягом 2006 року.

Загалом у світі нараховується близько 40 млн. ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, дві третини з яких проживають у присахарських країнах.