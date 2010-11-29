Начальника Севастопольського морпорту не випустять з-під варти

Ленінський районний суд Севастополя сьогодні прийняв рішення продовжити на 10 діб термін утримання під вартою начальника ДП «Севастопольський морський торговий порт», підозрюваного в хабарництві.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста.

За інформацією прес-служби, 27 листопада вказаний посадовець був затриманий за підозрою у скоєнні злочину, в порядку ст. 115 КПК України, що передбачає затримання до 3 діб.

Також 27 листопада в результаті обшуків правоохоронці в рамках порушеної днем раніше кримінальної справи відносно начальника ДП «Севастопольський морський торговий порт» (за фактом вимагання хабара в особливо великому розмірі, в сумі 150 тис. дол. від представника приватного бізнесу) виявили більше 20 тис. дол. США., які начальник порту одержав як частину хабара.

Як додали в прес-службі, прокуратура пропонувала обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте суд продовжив термін затримання до 10 діб.

Начальник порту перебуває в ізоляторі тимчасового утримання УМВС України в Севастополі.