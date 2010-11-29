Заступник міністра: решта положень ПК передові та позитивні

У Житомирі близько ста представників малого та середнього бізнесу сьогодні вранці пікетували обласну державну адміністрацію на знак протесту проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці тримали плакати з написом «Ні – Податковому кодексу!» та вимагали застосування Президентом вето до цього документа.

Разом з тим в ОДА в цей час проходило засідання колегії Житомирської облдержадміністрації за участю заступника міністра праці та соціальної політики України Костянтина ВАЩЕНКА, який висловив впевненість, що уряд обов’язково знайде консенсус з підприємцями. За його словами, новий Податковий кодекс “має проблемні питання тільки у моментах спрощеної системи оподаткування, а решта положень там передові та позитивні".

У свою чергу голова Житомирської ОДА Сергій РИЖУК з приводу акцій протесту підприємців сказав, що вважає недопустимим, "коли мільйони людей у країні, що працюють за спрощеною системою оподаткування, не сплачують належну кількість податків до держбюджету...".