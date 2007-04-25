В Одесі встановлять пам`ятник видатному письменнику Ісааку Бабелю

Керівництво міста ініціювало спорудження пам`ятника видатному письменнику Ісааку Бабелю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, міське управління архітектури і містобудування почало підготовку до проведення міжнародного містобудівного конкурсу на кращий проект пам`ятника.

За словами керівника управління інформації Едуарда ЩЕГЛОВА, «міський голова доручив управлінню з охорони об`єктів культурної спадщини підготувати початкові дані та архітектурно-планувальне завдання на розробку проекту пам`ятника, а також розробити умови і програму конкурсу на кращий проект видатному письменнику, який народився в Одесі».

Управління фінансів готується відкрити валютний рахунок з метою накопичення коштів для проведення конкурсу. А президентській раді «Всесвітнього клубу одеситів» рекомендовано організувати інформаційну підтримку і провести міжнародну кампанію зі збору добродійних внесків на цільовий рахунок фонду і валютний рахунок.