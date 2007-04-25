Міліція відверне замах на Тимошенко, якщо знатиме про нього

До Міністерства внутрішніх справ України не надходило інформації про підготовку замаху на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні нагадується, що сьогодні у засобах масової інформації була поширена заява групи народних депутатів V скликання від БЮТ про можливий замах на лідера блоку Ю.ТИМОШЕНКО.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що жодного звернення щодо підготовки чи загрози замаху на Ю.ТИМОШЕНКО до МВС України не надходило.

Міністерство внутрішніх справ готове надати особисту охорону Ю.ТИМОШЕНКО у випадку її звернення до міліції. Органи внутрішніх справ також готові надати охорону будь-кому з лідерів опозиції, які мають інформацію про підготовку замаху на них, або вважають, що їхнє життя перебуває у небезпеці. Будь-хто із них, хто звернеться до правоохоронних органів з такою заявою, будуть забезпечені особистою охороною.

МВС нагадує про обов`язок кожного громадянина терміново повідомляти правоохоронним органам наявну інформацію про підготовку чи здійснення будь-яких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив на прес-конференції, що Служба безпеки України перевіряє інформацію про погрози життю лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, «є інформація про погрози можливі. Ця інформація ретельно перевіряється».

Сьогодні прес-служба БЮТ розповсюдила заяву, у якій звинуватила депутатів з фракції Партії регіонів у проведенні інформаційної кампанії про начебто підготовку замаху на Ю.ТИМОШЕНКО.