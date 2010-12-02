Житель Івано-Франківська - голові МВФ: знімаю з себе відповідальність за борги України

Житель Івано-Франківська Руслан КОЦАБА просить Міжнародний валютний фонд викреслити його із списку боржників.

Про це йдеться у заяві на ім’я директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Керуючись ст.ст. 5, 13, 15, 18, 27, 34 Конституції України, заявляю, що всі кредитні ресурси, які надавалися керівництву України, не мають ніякого відношення до мене особисто, а також до членів моєї родини, – наголошується у заяві. - За час існування України, з 24 серпня 1991 року до сьогодні, мені жодного разу не була представлена правдива інформація щодо цілей здобуття наданих кредитних ресурсів Міжнародного валютного фонду».

Автору заяви, за його твердженням, стало відомо із доступних інформаційних джерел, що «саме моя держава лідирує у переліку боржників МВФ, які позичали на невигідних умовах кредити під час світової фінансової кризи, та посідає друге місце у світі за зведеною сумою кредитів від МВФ, що становить понад 1100 американських доларів з кожного, навіть новонародженого, українця».

«Ніколи, я підкреслюю - ніколи, керівництво моєї держави не надавало офіційного протоколу направлення кредитних ресурсів до якихось галузей української економіки, - заявляє Р.КОЦАБА. - Жодного разу в офіційних виданнях Президента України, уряду України, Верховної Ради України не були представлені документи, які підтверджують використання наданих кредитних ресурсів на території України».

Р.КОЦАБА нагадує, що офіційна сума боргів Держави Україна зафіксована у Законі України «Про державний бюджет України на 2010 рік» в розмірі 315 мільярдів 715 мільйонів 906 тисяч 300 гривень, що на 25% перевищує дохідну частину бюджету на 2010 рік, а це свідчить про дефолт.

«Я як громадянин України не маю права розділяти борги, які беруться невідомо для яких цілей і невідомо на яких умовах, - наголошує автор заяви. - Крім того, доводжу до Вашого відома, що у 2008 році на рефінансування банківського сектора країни було виділено більше 60 мільярдів гривень, які до сьогодні не повернуті до бюджету країни, а сума більше 30 мільярдів гривень уже ніколи не повернеться до бюджету країни, так як вказані фінанси виведені із країни через банки, які зараз терміново ліквідовуються».

На думку Р.КОЦАБИ, окрім того, «в країні існують корпоративні борги підприємств під гарантії Держави Україна, які видавались невідомо як і ким визначеним підприємствам та фірмам для невідомо ким обґрунтованого ведення бізнесу. Я не знаю переліку цих фірм і причин, за якими кредити їм видавались, та на підставі чого такі величезні кредити видавались в Україні».

«Спираючись на вищесказане та керуючись Конституцією України, заявляю, що знімаю з себе відповідальність з повернення кредитів, які були залучені урядом України для невідомих цілей і використовувалися в цілях кредитування фінансових груп, наближених до керівництва країни протягом 20 років, - додає він. - На підставі вищевикладеного прошу викреслити мене, тимчасово непрацюючого українця Руслана КОЦАБУ, мою дружину Уляну і двох донечок: Квітославу (6 рочків) та Зореславу (3 рочки) зі списку боржників Міжнародного валютного фонду».

Довідка УНІАН. Р.КОЦАБА очолює Івано-Франківську обласну організацію партії «Пора». Балотувався на посаду міського голови Івано-Франківська на виборах 31 жовтня 2010 року.