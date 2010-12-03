Військовий прокурор: за 2 роки у Міноборони забрали понад 800 га землі

«Лише 38% земельних ділянок Міноборони використовуються на законних підставах», – заявив військовий прокурор Центрального регіону України Микола ГОЛОМША в інтерв`ю журналу «Профиль».

Прокурор відзначив, що відсутність державних актів стала причиною ухвалення держорганами й місцевими владами неправомірних рішень. «Зокрема, Гореницька сільрада Києво-Святошинського району Київської області безпідставно вилучила 115 га землі у Національного університету оборони України. Після нашого втручання Господарським судом Києва це рішення було скасовано й землі повернено Міноборони», - розповів прокурор.

Всього ж впродовж 2008–2010 років у оборонного відомства безпідставно вилучено понад 800 га землі, з яких половину повернено лише після реагування військових прокурорів Центрального регіону України.

За оцінками фахівців, оформлення державних актів на землі оборони обійдеться бюджету в 50 млн. гривень.