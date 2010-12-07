РосУкрЕнерго переказало Нафтогазу 1,7 млрд. дол. боргу за газ
Підтвердив Бойко
Компанія «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. свого боргу за газ перед держхолдингом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.
«Так, перерахували», - сказав він.
Як повідомлялося, в інтерв`ю журналу “Фокус” глава Ради директорів Group DF, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ заявив, що після повернення “РосУкрЕнерго” (РУЕ) газу в об`ємі 12,1 млрд. кубометрів компанія погасила борг перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 1,7 млрд. дол. і перед ВАТ «Газпром» у розмірі 810 млн. дол.
Крім того, повідомив Д.ФІРТАШ, НАК «Нафтогаз України» одержав 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу «RosUkrEnego», який був вилучений урядом Юлії ТИМОШЕНКО і який компанія не могла використовувати протягом майже двох років.
Таким чином, як стверджує Д.ФІРТАШ, Україна після підписання угод одержала від RosUkrEnergo 2,15 млрд. дол. Природний газ в об`ємі 12,1 млрд. кубометрів продано ВАТ «Газпром» і буде експортовано компанією «Газекспорт» для своїх клієнтів в Європі.
Водночас НАК «Нафтогаз України» закупив у ВАТ «Газпром» необхідні об`єми газу за пільговою ціною 230 дол. за тисячу кубометрів, відзначив Д.ФІРТАШ.
Крім того, за його словами, підписані угоди терміном на п`ять років між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про транзит газу територією України в об`ємі 112 млрд. кубометрів щороку. За послуги транзиту «Газпром» вніс часткову передоплату.
Компанія «РосУкрЕнерго» йде з газового ринку України, заявив співвласник РУЕ.