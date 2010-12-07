Цього року абітурієнтам запропонують ще й ЗНО з російської мови

У 2011 році вперше за останній час абітурієнти матимуть можливість скласти тест із російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

Він нагадав, що ще три роки тому виступав за те, аби цей тест був запроваджений. За його словами, такий тест потрібен для абітурієнтів, які мають намір вступати до ВНЗ за спеціальністю російська філологія.

Крім того, за словами І.ЛІКАРЧУКА, пробний тест з російської мови практично готовий і найближчий часом відбудеться пробне тестування.

Також І.ЛІКАРЧУК повідомив, що тести із математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за бажанням абітурієнтів будуть перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.