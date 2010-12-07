У Чернігові відбудеться чемпіонат Європи з футболу

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ очолив оргкомітет з підготовки до Європейського чемпіонату з футболу серед команд мерів міст, що відбудеться в Україні 2012 року.

Про це О.СОКОЛОВ повідомив кореспондента УНІАН.

За словами О.СОКОЛОВА, оргкомітет сформовано під час останнього засідання Асоціації міст України і громад. Чернігів не увійшов до переліку українських міст, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, але саме тут відбудеться другий Європейський чемпіонат з футболу серед команд мерів міст.

"Перший Європейський чемпіонат з футболу серед команд мерів відбувся у 2008 році поблизу міста Зальцбург в Австрії. Ініціатором його проведення виступила Асоціація міст Австрії. Нині естафету перейняли Асоціація міст України і Чернігів", - сказав О.СОКОЛОВ.

Він зауважив, що обласний центр Чернігівщини має всі необхідні умови для спортивних змагань представників місцевого самоврядування європейських країн.

"Будемо посилено та наполегливо готуватися, аби провести не просто футбольні змагання, а іміджевий захід, який привабить туристів та зробить Чернігів більш відомим у Європі", - підкреслив О.СОКОЛОВ.

За його словами, очікується, що учасниками Європейського чемпіонату з футболу серед команд мерів стануть представники 16 країн.

У 2008 році команда українських міських голів на чолі із О.СОКОЛОВИМ зайняла третє місце у Європейському чемпіонаті з футболу серед команд мерів міст. У чемпіонаті взяли участь представники 9 європейських країн.