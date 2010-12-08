На Дніпропетровщині зійшли з рейок 6 вагонів вантажного потяга

Зруйновано 4 електричні опори

Вчора о 12.08 поблизу с. Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області на 48-му км перегону Слав город - Івківка Придніпровської залізниці зійшли з рейок 6 порожніх вагонів вантажного потяга. Як повідомляє прес-служба МНС, було зруйновано 4 електричні опори. Жертв і постраждалих немає. О 22.10 аварійно-відновлювальні роботи завершено, вагони поставлено на рейки, проведено заміну електричних опор, рух потягів на аварійній ділянці відновлено. Затримки руху залізничного транспорту не було. Причина аварії встановлюється.

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