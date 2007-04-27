Приватбанк шукає свої гроші та їх охоронця

КБ «ПриватБанк» оголосив про винагороду у розмірі 100 тис. грн. за надання інформації, що допоможе встановленню місця знаходження зниклого в Одесі 20 квітня ц.р. співробітника Державної служби охорони і грошей.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

Згідно з наданою інформацією, у вказаний день бригада інкасації прибула до передостаннього об`єкту збору грошей. «Інкасатор банку і молодший сержант міліції (співробітник УДСО) зайшли в магазин «Домотехніка» для інкасації. Другий співробітник УДСО Василь ГАЛКА залишався в машині, охороняючи раніше зібрані гроші. О 19.17, після закінчення інкасації магазину, банківський інкасатор разом з молодшим сержантом міліції повернулися до автомобіля і знайшли, що його двері замкнуті. В.ГАЛКА і 15 інкасаторських сумок, в яких було близько 1,2 млн. грн., 120 тис. дол. і 8,1 тис. євро - відсутні», - говориться в прес-релізі.

Зараз міліція проводить заходи щодо розшуку зниклого працівника державної служби охорони і грошей.

Крім того, прес-служба спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що крадіжку грошей з інкасаторської машини здійснив інкасатор банку.

«Помилка в інформаційному повідомленні - принципова: повноваження інкасатора банку і озброєного табельною зброєю працівника Державної служби охорони, який за законодавством у складі бригади охороняє банківського інкасатора, кардинально різні. Крім того, вони, що очевидно навіть необізнаній людині, відносяться до принципово різних служб: якщо перший - співробітник комерційного банку, то другий - працівник державних правоохоронних органів. І подібна плутанина не тільки завдає шкоди іміджу найбільшого банку України, а й дезінформує читачів», - говориться в прес-релізі.

Банк залишає за собою право звернутися з позовною заявою про відшкодування шкоди, завданої його діловій репутації, у разі, якщо не буде зроблено оперативно спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації.