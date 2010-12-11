Першочерговим у пенсійній реформі має бути скорочення пенсій депутатам і державним службовцям.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловила народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Вся пенсійна реформа направлена на те, щоб провести її за рахунок людей передпенсійного і пенсійного віку, що не слугуватиме чинником збалансування Пенсійного фонду, оскільки всі ці скорочення дадуть не більш як 2 млрд. грн. І ми вважаємо, що першочергове, що потрібно зробити у пенсійній реформі, це провести скорочення пенсій народних депутатів держслужбовців, і після цього приступати до моделі накопичувальних рахунків і до моделі вирівнювання Пенсійного фонду» - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, скорочення розмірів пенсій депутатам і держслужбовцям дозволить залучити до Пенсійного фонду додатково близько 2 млрд. грн. Водночас вона підкреслила, що збалансування Пенсійного фонду не може бути основою проведення пенсійної реформи.

Також вона зазначила, що, враховуючи рівень життя і практично відсутність соціальних гарантій в Україні, ще рано прагнути до рівня пенсійного віку, встановленого у розвинених європейських країнах.

«Сьогодні неприпустимо порівнювати пенсійний вік в Україні з європейським пенсійним віком, тому що ми маємо абсолютно різні соціальні умови і абсолютно різні рівні життя», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, без здійснення політики, направленої на збільшення тривалості життя українців, підвищення соціальних гарантій і рівня життя, говорити про підвищення пенсійного віку неприпустимо.

«Ми категорично проти, і вважаємо неприпустимим сьогодні збільшення пенсійного віку в країні без збільшення тривалості життя і поліпшення соціальних гарантій», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Як зазначається у Меморандумі між українською владою і Міжнародним валютним фондом, з метою вирішення структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави узяло на себе зобов`язання розробити закон, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.