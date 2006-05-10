Тіна Кароль “коси в’язати не буде”

11 травня о 5.00 співачка Тіна КАРОЛЬ вилітає у Грецію, де в Афінах візьме участь у конкурсі “Євробачення 2006”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні повідомила на прес-конференції у Києві.

За словами співачки, вона бере з собою декілька концертних костюмів, але основним буде плаття від українського дизайнера Вікторії ГРЕСЬ.

Т. КАРОЛЬ повідомила, що 12 травня буде її перша репетиція у Греції, а 14 травня - презентація України разом із Польщею. Вона нагадала, що офіційне відкриття конкурсу “Євробачення 2006” відбудеться 15 травня.

Вона наголосила, що у пісні, яку вона виконуватиме на конкурсі, йдеться про “максимальну любов, максимальну свободу і максимальну гармонію”. За словами Т.КАРОЛЬ, основне її завдання на конкурсі - “класно виступити” і “всіх запалити”. За її словами, основний колір її виступу – білий, а також червоне серце, яке символізує любов.

На запитання журналістів, чи є ця символіка випадковою або ж вона має якийсь підтекст (білий колір і червоне серце були символами виборчої кампанії Блоку Юлії Тимошенко – УНІАН), Т.КАРОЛЬ наголосила, що це до політики не має ніякого відношення і “коси в’язати я не буду”.

Продюсер співачки Олег ЧОРНИЙ повідомив, що загалом на підготовку і участь Т.КАРОЛЬ у конкурсі буде витрачено “більше 100 тисяч і менше 300 тисяч доларів”.

Як повідомляв УНІАН, Т.КАРОЛЬ перемогла у фіналі національного відбіркового конкурсу “Євробачення 2006”, що відбувався у прямому ефірі на Першому національному телеканалі.

Україна вчетверте братиме участь у фіналах “Євробачення”. Минулого року фінал конкурсу проходив у Києві, оскільки у 2004 році у Туреччині переможцем конкурсу стала українська співачка Руслана ЛИЖИЧКО.