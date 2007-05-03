У Севастополі, зірвавшись з 70-метрової скелі, загинув турист із Києва

У Севастополі один турист із Києва загинув, ще один постраждав, зірвавшись з 70-метрової скелі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вдень 2 травня в районі Фіолентовського маяка.

До рятувальних робіт було залучено працівників Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в м. Севастополь.