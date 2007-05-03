У Севастополі, зірвавшись з 70-метрової скелі, загинув турист із Києва
09:19, 03 травня 2007Суспільство
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Трагедія сталася 2 травня
У Севастополі один турист із Києва загинув, ще один постраждав, зірвавшись з 70-метрової скелі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вдень 2 травня в районі Фіолентовського маяка.
До рятувальних робіт було залучено працівників Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в м. Севастополь.
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