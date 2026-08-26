Келлог розповів, які відносини між Трампом і Зеленським

Він стверджує, що їхні стосунки більше дипломатичні, ніж особисті.

Президент США Дональд Трамп поважає українського лідера Володимира Зеленського, хоча й неохоче. Вони дуже схожі, тому у них непрості стосунки. Про це розповів колишній спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай.

За його словами, Зеленський і Трамп мають схожі характери та багато в чому поводяться однаково. Через це між ними виникає своєрідне протистояння - вони ніби відштовхуються один від одного, як два магніти.

"З обох боків є певна неохоча повага до того, що зробив кожен з них. Я думаю, що вони обидва дуже схожі. У них дуже схожі характери. І вони навіть говорять приблизно однаково. Тому це як два магніти. Якщо поставити два магніти один проти одного, вони відштовхуються. І це ви бачите в їхніх стосунках", - сказав генерал.

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Він стверджує, що їхні стосунки більше дипломатичні, ніж особисті. Водночас він додав, що Трамп, попри все, має певну повагу до Зеленського.

"До президента Зеленського є певна неохоча, але повага", - заявив Келлог.

Заяви Трампа про Україну

Раніше Трамп надіслав Зеленському привітання з 35-ю річницею незалежності України. Текст листа Зеленський опублікував у Х.

У листі Трамп згадав про "міцну дружбу" між Києвом і Вашингтоном, а також зазначив, що "завдяки мужнім, відважним і талановитим людям" Україна побудувала велику країну.

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