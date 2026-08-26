Угорщина оголосила Росію загрозою: країна продовжує міняти політику Орбана

Країна заявила про підтримку суверенітету України.

Уряд Угорщини офіційно засудив військову агресію Росії та заявив про свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Видання Politico зазначило, що це різкий розрив із проросійською політикою колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Дії Росії становлять загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку", – йдеться в документі, який угорський уряд затвердив для своєї делегації на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2026 року. Також там зазначається, що дії Росії наражають угорську меншину в Закарпатті України на "серйозну небезпеку".

У документі Угорщина визнала право України на самооборону. А також підтримала переговори, спрямовані на "стійкий мир і довгострокові гарантії безпеки".

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Автори нагадали, що після парламентських виборів, на яких партія колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана зазнала поразки, Угорщина почала послідовно змінювати зовнішню політику. Відновлення зв’язків із Брюсселем дозволило країні розморозити допомогу в розмірі 16,4 млрд євро. Угорщина також зняла вето на фінансування зброї для України.

Угорщина переглядає договір про будівництво АЕС

Додамо, що також може змінитися атомна програма Угорщини. У серпні в Угорщині оголосили, що готуються переглянути співпрацю з російським "Росатомом" щодо програми розширення угорської АЕС "Пакш" та будівництва двох енергоблоків.

За словами прем'єр-міністра Петера Мадяра, один з енергоблоків мав запрацювати вже у 2024 році, але цього не сталося. Мадьяр додав, що його уряд проводить повний перегляд проєкту, включаючи питання його фінансування.

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