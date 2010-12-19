Весь Севастополь залишився без електрики, крім частин ЧФ

У Севастополі відключилося світло по всьому місті, жоден район міста не забезпечений електрикою на даний момент, передає РІА “Новости”.

Електроенергією забезпечені лише військові частини і кораблі Чорноморського флоту, які мають свої генератори і не залежать від міської електромережі.

Як повідомив агентству співрозмовник у міській адміністрації, комунальні служби були не готові до екстреного відключення всього міста від живлення і нині максимально швидко намагаються вирішити питання.

"Таке відчуття, що командування Чорноморського флоту передбачало таку ситуацію і для того, щоб залишатися в боєготовності, забезпечило військові частини автономними котельнями", - сказав він.

У МНС Севастополя не коментують ситуацію.