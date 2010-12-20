У Москві міліціонер застрелив одного з кавказців

Як повідомив РосБізнеКонсалтингу джерело в правоохоронних органах столиці, інцидент відбувся 19 грудня близько 23:00 у момент перевірки документів у групи підозрілих громадян.

На вимогу міліціонерів пред`явити документи невідомі "вихопили зброю і відкрили стрілянину. У відповідь вогнем один із зловмисників був убитий". Також поранений один з міліціонерів. Ведеться розшук інших учасників нападу на міліціонерів.

За даними РІА "Новости", також з посиланням на представника УВС, близько 23:00 співробітники міліції "побачили трьох людей, що бігли з медичними масками на лицях і пістолетами в руках". Міліціонери спробували їх зупинити, проте один з молодих людей, сховавшись за машиною, що стояла поряд, почав у них стріляти. Міліціонер зробив попереджувальний постріл, після чого відкрив прицільний вогонь і убив стрільця. Двом іншим вдалося сховатися.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлено, що загиблий був уродженцем північнокавказького регіону. За словами свідків, двоє втікачів також є вихідцями з Кавказу.

Офіційного коментаря події в ГУВС столиці не дали.