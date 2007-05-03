У ДТП загинув екс-начальник контррозвідки СБУ

Разом з дружиною і друзями колишній начальник української контррозвідки і київської СБУ їхав в Карпати на уїкенд. Як розповіли «КП» знайомі генерал-майора Олега Черноусенка, соратники по «Нашій Україні» (Черноусенко з 2003-го по 2004-ий очолював службу безпеки партії) вони збиралися піднятися на Говерлу. У суботу вдень на трасі біля села Козин Радивилівського району (Рівненська область), «Тойота» Олега Черноусенка пішла на обгін і, виїхавши на стрічну смугу, зіткнулася з вантажівкою ЗІЛ-130.

Трьох пасажирів іномарки і водія вантажівки госпіталізували в Дубнівську райлікарню. 54-річний Олег Черноусенко помер на місці.

- Дружина Олега у важкому стані, - говорить заввідділенням реанімації цієї лікарні Віталій Табачук. - У неї серйозна черепномозкова травма. Тому Ольгу забрали в Рівненську обласну клініку. Знаю тільки, що вона працює в Секретаріаті Президента...

Цю інформацію підтвердив і керівник прес-центру СБУ Ігор Забілик. За його словами, відбулася безглузда трагічна випадковість.

- Немає ніяких фактів, які б підтверджували, що аварія могла бути кимось спланована і підстроєна, - додав він. - Це виключено. Я добре знав Олега. Це була дуже порядна, чуйна, надійна людина. Завжди життєрадісний і енергійний. До речі, він з дня на день чекав від Президента призначення на нову посаду.

Олег Іванович Черноусенко родом з Сумщини. У 1994 році став народним депутатом України. У ВР був заступником голови Комітету з питань національної безпеки і оборони.

7 років пропрацював на керівних постах Департаменту контррозвідки, очолював Управління апарату РНБО України. З 2005-го до 2006-ого керував столичним управлінням СБУ.

За мужність і героїзм, проявлені при виконанні службових обов`язків і миротворчих місій, нагороджений державними нагородами України і інших країн.

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