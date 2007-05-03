Погода на 4-8 травня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім східних та південних областей, на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла.

5-6 травня - у західній частині хмарно з проясненнями, дощі. На решті території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень 5 травня на Одещині та у більшості центральних областей, а вдень 6 травня у північних областях невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів, а 6 травня і у південній частині до 11°; вдень 14-19° тепла, 6 травня у південній частині 18-23°.

7-8 травня - у південній частині, східних, Дніпропетровській областях переважно без опадів; на решті території невеликі, у більшості західних областей помірні дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 14-20°, на півдні до 24°.

У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла; по області вночі 1-6 тепла, на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

5-6 травня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 6 травня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

7-8 травня - часом невеликий дощ, лише вдень 7 травня без істотних опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-20° тепла.