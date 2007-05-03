Черновецький і архієпископ Павло очолили список ворогів преси 2006

Список “Ворогів преси-2006” першого українського антирейтингу очолили Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, народний депутат (фракція Партії регіонів) Олег КАЛАШНІКОВ та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, архієпископ ПАВЛО.

Список “Ворогів преси-2006” був представлений на прес-конференції в УНІАН Інститутом масової інформації та медіа-профспілкою України.

Учасники конференції відзначили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ незаконно обмежив доступ журналістів до інформації про діяльність Київської мерії, тиснув на ЗМІ через подання позовів до суду, систематично публічно ображав журналістів, ввів цензуру в комунальних ЗМІ, з порушенням чинного законодавства звільняв і продовжує звільняти журналістів комунальних ЗМІ.

О.КАЛАШНІКОВ причетний до побиття знімальної групи телеканалу СТБ; не відреагував на вимогу понад 1000 журналістів визнати свою вину й публічно погрожував журналістам.

Архієпископ ПАВЛО 28 серпня 2006 року був причетний до силового вилучення касети з відзнятим відеоматеріалом у знімальної групи “5 каналу”; домагався звільнення журналістки Наталі ТУГУЗОВОЇ, яка поставила йому незручне запитання; не визнав право журналістів та суспільства на отримання інформації; правоохоронці відмовилися порушувати кримінальну справу за відсутністю складу злочину.

Також до списку “Ворогів преси-2006” потрапили народний депутат (фракція Партії регіонів) Дмитро ШЕНЦЕВ, який 3 червня 2006 року побив фотокореспондента Андрія АВДОШИНА за зйомку під час засідання сесії Харківської міської ради; голова Верховної ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, який 7 грудня ввів незаконні кількісні обмеження на акредитацію журналістів і змусив понад півсотні кримських журналістів вдатися до акцій протесту; міський голова Донецька Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО, який 11 вересня 2006 року без попередження обмежив доступ журналістів на сесію міськради, а також 3 жовтня подав до суду на газету “Громадська правда” за поширення карикатур на нього.

Сьоме місце в списку посів народний депутат (фракція Партії регіонів) Василь КИСЕЛЬОВ, який пропонував ввести кримінальну відповідальність за наклеп та намагався закрити Чорноморську телерадіокомпанію.

Ворогами преси в 2006 році також визнано голову Львівської обласної Ради Михайла СЕНДАКА, який публічно тиснув на журналістів обласної телекомпанії “Львів-ТБ”, вимагаючи доступ до ефіру, а також вимагав від телекомпанії знімати програми з ефіру; міського голову м. Ладижин, Вінницька обл. Валерія КОЛОМОЙЦЕВА, який в листопаді 2006 року подав позов на 100 тис. грн.. на Людмилу ГОЛОВАШИЧ, редактора “Ладижинської газети, в грудні не пустив на засідання міськради кореспондента “Ладижинської газети”.

На 10-му місці ворогів преси-2006 опинився голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ за те, що він подав численні позови на друковані ЗМІ та Інтернет ЗМІ за критичні публікації про себе та свою діяльність.