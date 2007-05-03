В аварії Столичного експресу постраждав 11-річний хлопчик (фоторепортаж)

14:25, 03 травня 2007
Суспільство
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Трьох пасажирів госпіталізували

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК заявив, що попередньою причиною сходження з рейок вагонів поїзда «Столичний експрес» (Дніпропетровськ-Київ) є несанкціоноване втручання сторонніх осіб.

Столичний експрес

За його словами, жодних претензій до стану залізничної колії, по якій рухався поїзд, не було, вона могла витримати встановлену швидкість – 140 км/год.

Столичний експрес

Невідомі особи, стверджує гендиректор, були добре обізнані у конструкції електромеханічного приводу, який переводить стрілки, хулігани не могли так пошкодити пристрій. 

Столичний експрес

2 травня о 22.19 біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області на стрілочному переводі №2 під час проходження швидкісного пасажирського поїзда №168 "Столичний експрес", що слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок електровоз і 6 вагонів.

Столичний експрес

Зокрема, перша секція локомотива, порожній вантажний вагон для перевезення автомобілів, перший пасажирський вагон перекинувся на бік, три наступні пасажирські вагони нахилилися під кутом від 45 до 30 градусів, шостий вагон зійшов з рейок одним візком.

Столичний експрес

Всі пасажири потягу, а це 510 чоловік, були доставлені до Києва на електричці, 172 особи звернулися за допомогою в службу «Укрзалізниці». Зокрема, 32 людини звернулися за медичною допомогою, 27 з них одержали першу медичну допомогу, 3-х пасажирів госпіталізовано, серед них 11-річний хлопчик з травмою черевної порожнини, чоловік із струсом мозку і жінка з забоєм нирки.

Столичний експрес

23 особи заявили про втрату майна, зараз під охороною всі речі вилучаються із вагонів поїзда.

Створено комісію, яка розслідує подію, її очолює заступник гендиректора «Укрзалізниці», в комісію входять представники транспортної міліції, прокуратури, СБУ.

Фото з сайту Магнолії-ТВ

 

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