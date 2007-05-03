В аварії Столичного експресу постраждав 11-річний хлопчик (фоторепортаж)

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК заявив, що попередньою причиною сходження з рейок вагонів поїзда «Столичний експрес» (Дніпропетровськ-Київ) є несанкціоноване втручання сторонніх осіб.

За його словами, жодних претензій до стану залізничної колії, по якій рухався поїзд, не було, вона могла витримати встановлену швидкість – 140 км/год.

Невідомі особи, стверджує гендиректор, були добре обізнані у конструкції електромеханічного приводу, який переводить стрілки, хулігани не могли так пошкодити пристрій.

2 травня о 22.19 біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області на стрілочному переводі №2 під час проходження швидкісного пасажирського поїзда №168 "Столичний експрес", що слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок електровоз і 6 вагонів.

Зокрема, перша секція локомотива, порожній вантажний вагон для перевезення автомобілів, перший пасажирський вагон перекинувся на бік, три наступні пасажирські вагони нахилилися під кутом від 45 до 30 градусів, шостий вагон зійшов з рейок одним візком.

Всі пасажири потягу, а це 510 чоловік, були доставлені до Києва на електричці, 172 особи звернулися за допомогою в службу «Укрзалізниці». Зокрема, 32 людини звернулися за медичною допомогою, 27 з них одержали першу медичну допомогу, 3-х пасажирів госпіталізовано, серед них 11-річний хлопчик з травмою черевної порожнини, чоловік із струсом мозку і жінка з забоєм нирки.

23 особи заявили про втрату майна, зараз під охороною всі речі вилучаються із вагонів поїзда.

Створено комісію, яка розслідує подію, її очолює заступник гендиректора «Укрзалізниці», в комісію входять представники транспортної міліції, прокуратури, СБУ.

Фото з сайту Магнолії-ТВ