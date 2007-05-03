Представник Президента пропонує КС розглянути декрети Леніна

Представник Президента в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ висловлює здивування відсутність ухвали КС про припинення провадження по указу Президента від 2 квітня щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.ШАПОВАЛ нагадав, що ЗМІ подавали навіть результати голосування за припинення провадження, але досі відповідної ухвали Секретаріат Президента не отримав.

В.ШАПОВАЛ висловив побоювання, що КС може перейти в площину суто політичної діяльності. Принаймні, зазначив він, йому здалось, що деякі члени КС вважають себе політиками. Він назвав це небезпечним.

В.ШАПОВАЛ підкреслив, що по першому указу Президента має бути припинено провадження, оскільки документ є не чинним.

«Ну, давайте розглядати деякі декрети Леніна на предмет відповідності Конституції», - зауважив він, наголошуючи, що не можна розглядати не чинні документи.